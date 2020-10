Tennis

Tennis : La grosse annonce de Gaël Monfils !

Publié le 27 octobre 2020 à 20h35 par La rédaction

Contraint à l'abandon au tournoi de Vienne, Gaël Monfils préfère mettre un terme à saison pour se concentrer sur l'année prochaine.

Du rêve au cauchemar. La saison de Gaël Monfils a complètement basculé avec le confinement. En s'imposant aux tournois de Montpellier et de Rotterdam, le Français a remporté pour la première fois de sa carrière deux titres la même saison. Mais depuis la coupure, le 11e mondial n'a jamais su retrouver son rythme. A Vienne, Monfils a abandonné dès le premier tour contre Pablo Carreno Busta. Sa cinquième défaite consécutive. Le joueur de 34 ans n'a plus remporté le moindre match depuis février et sa victoire contre Richard Gasquet en quart de finale à Dubaï.

« Je veux rattaquer 2021 à bloc »