Tennis - Roland-Garros : La déception de Gaël Monfils après son élimination !

Publié le 29 septembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Numéro 1 français au classement ATP, Gaël Monfils est pourtant déjà éliminé de ce Roland-Garros. Battue au premier tour par Alexander Bublik, la Monf' est dans une période difficile.

La saison avait bien débuté, la période de confinement a tout remis en cause. Vainqueur des tournois de Rotterdam et de Montpellier en début de saison, Gaël Monfils réalisait son meilleur départ depuis le début de sa carrière. Le numéro 9 mondial n'avait même jamais remporté deux tournois la même année. Mais depuis la reprise post-confinement, les contre-performances s'enchaînent. Monfils s'est incliné dès son premier match à Rome et à Hambourg.

« C'est dur pour moi de pouvoir bien jouer »