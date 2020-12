Tennis

Tennis : Giannis Antetokounmpo évoque sa relation avec Stefanos Tsitsipas

Publié le 2 décembre 2020 à 21h35 par La rédaction

Figures planétaires du sport grec, Giannis Antetokounmpo et Stefanos Tsitsipas sont proches en dehors des terrains. Le basketteur est revenu sur sa rencontre avec le joueur de tennis, et sur les conseils qu’ils se sont donnés.

L’un a été élu MVP de la saison régulière à deux reprises en 2019 et 2020, l’autre s’invite parmi les meilleurs joueurs de tennis du monde à seulement 22 ans. Giannis Antetokounmpo et Stefanos Tsitsipas sont les ambassadeurs du sport grec sur la scène internationale. Les deux Hellènes se connaissent et se rencontrent régulièrement en dehors des terrains, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux. Le joueur des Bucks également proche de Nick Kyrgios, semble particulièrement bien s’entendre avec les personnalités du monde du tennis.

« Je lui ai dit de faire attention aux détails »