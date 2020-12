Tennis

Tennis : Henri Leconte se prononce sur le retour de Federer !

Publié le 1 décembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Absent des courts cette saison pour se faire opérer, Roger Federer signera son retour en 2021. À 39 ans, l’état de santé du Suisse interroge, et Henri Leconte semble pessimiste sur ses chances de revenir au plus haut niveau.

La saison 2020 vient tout juste de tirer sa révérence, mais les interrogations fusent déjà pour la prochaine. Outre le mystère qui plane sur l’organisation perturbée de l’Open d’Australie, le monde du tennis se questionne également sur le retour de Roger Federer. Après avoir manqué l’année pour se faire opérer, le Suisse tentera un nouveau retour au premier plan, après avoir vu Rafael Nadal le rejoindre dans la légende avec un 20e titre en Grand Chelem. Le défi sera d’autant plus grand pour le tennisman de 39 ans, que la « Next Gen » s’est encore un peu plus affirmé cette saison.

« Le train est parti avec cette jeune génération »