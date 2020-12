Tennis

Tennis : Ce témoignage d’Andre Agassi sur sa première rencontre avec Federer !

Publié le 4 décembre 2020 à 10h35 par La rédaction

À 39 ans, Roger Federer s’inscrit comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Légende de la balle jaune, Andre Agassi se souvient avoir constaté tout le potentiel du Suisse la première fois qu’il l’a affronté.

Du haut de ses 103 titres individuels, dont 20 en Grand Chelem, Roger Federer est sans conteste l’un des plus grands tennismen de l’histoire. Après avoir manqué la saison 2020 pour se faire opérer, le Suisse fera bel et bien son retour en 2021, avec pour objectif d’ajouter d’autres titres majeurs à son palmarès. À 39 ans et après un an d’absence, sa capacité à revenir à son meilleur niveau interroge, alors que les prochaines années seront déterminantes pour déterminer qui sera considéré comme le « GOAT », entre lui, Novak Djokovic et Rafael Nadal.

« Je me suis dit qu’il allait devenir le plus grand »