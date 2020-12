Tennis

Tennis : Blessures, hygiène de vie... Andy Murray fait son autocritique !

Publié le 3 décembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Ancien numéro un mondial et miné par les blessures au cours de ces dernières années, Andy Murray a fait son autocritique et a indiqué qu’il aurait pu avoir une meilleure hygiène de vie.

Numéro un mondial en 2016, Andy Murray n’a jamais réussi à retrouver son niveau. La faute à de nombreuses blessures notamment à la hanche. Le Britannique était même sur le point de prendre sa retraite sportive à l’issue de l’Open d’Australie 2019, mais le joueur a finalement décidé de se faire opérer. Bien lui a pris puisqu’Andy Murray a remporté en octobre 2019 un nouveau titre à Anvers. Retombé à la 122ème mondiale, le Britannique est conscient qu’il ne retrouvera jamais le niveau qui lui a permis d’atteindre le Top 10, mais il espère améliorer son hygiène de vie pour mieux figurer au classement ATP.

« J’aurais pu faire beaucoup mieux »