Tennis : Les confidences de Rafael Nadal sur son mental !

Publié le 5 décembre 2020 à 10h35 par La rédaction

S’il a su imposer sa loi sur les courts de tennis depuis de nombreuses années, Rafael Nadal n’est pas surhumain mais gère son mental à la perfection comme il l'a expliqué.

À 34 ans, Rafael Nadal possède l’un des meilleurs palmarès de l’histoire du tennis. Si sa carrière n’est pas terminée, il co-détient le record du nombre de Grands Chelems avec Roger Federer (20) et compte 13 succès à Roland-Garros. Aujourd'hui 2e du classement ATP derrière Novak Djokovic, Rafael Nadal a toujours eu une manière bien particulière d’aborder ses matchs. S’il ne laisse jamais rien transparaître à son adversaire, le Taureau de Manacor sait qu’une rencontre de tennis se joue avant tout dans la tête.

« Je sens que je peux perdre chaque match que je joue »