Tennis : Cette légende s'enflamme pour Novak Djokovic !

Publié le 1 décembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Alors que le circuit ATP est en pause, l'intersaison donne l'occasion de relancer le débat du GOAT. Pat Cash est le dernier à avoir départagé Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal, plaçant l'actuel numéro un mondial au-dessus de ses rivaux.

Ne serait-ce pas l'énigme la plus difficile du monde ? Alors que Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal se partagent quasiment tous les records de la petite balle jaune, aucun consensus n'existe pour définir le GOAT (le meilleur joueur de tous les temps). Pourtant, nombreux exposent leurs avis avec des arguments de poids. Entre les adversaires des trois géants, les avis divergent. Les grands joueurs du passé tentent aussi de répondre à cette question perpétuelle. Une seule tendance semble se dégager, le Big Three a largement dépassé les générations précédentes. Alors que les Grand Chelem peuvent être perçus comme le grand décideur, Novak Djokovic est légèrement devancé par ses deux rivaux. Ce qui n'empêche pas le numéro un mondial de recueillir des voix, comme celle de Tim Henman.

« Si je dois choisir le meilleur joueur, je choisis clairement Novak Djokovic »