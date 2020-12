Tennis

Tennis : L'hommage original d'Agassi pour Nadal !

Publié le 4 décembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Grand joueur de l'histoire de la petite balle jaune, Andre Agassi a également connu le début de carrière de Rafael Nadal. Le joueur américain est revenu, non sans humour, sur le talent de l'actuel numéro 2 mondial.

60 titres, 8 Grand Chelem et ancien numéro 1 mondial, Andre Agassi possède un palmarès affolant. A l'instar de Roger Federer actuellement, le joueur américain était aussi considéré au-delà de son jeu pour la personne et l'image qu'il renvoyait. Star dans les années 1990, mais dominé par Pete Sampras et ses 14 Majeurs, le mari de Steffi Graf a aussi connu l'émergence de deux grands joueurs. Pour sa dernière finale de Grand Chelem, le Kid de Las Vegas s'est d'ailleurs incliné contre Roger Federer à l'US Open en 2005, un prodige dont il a directement senti le potentiel.

« Je préfère regarder Nadal de mon canapé que de l'autre côté du filet »