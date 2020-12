Tennis

Tennis : Ce témoignage fort sur Rafael Nadal !

Publié le 7 décembre 2020 à 13h35 par La rédaction

À 34 ans, Rafael Nadal continue de terroriser ses adversaires sur le circuit. Si le jeu de l’Espagnol est en de nombreux points différent des autres, sa frappe de balle est d’autant plus particulière pour l’Australien Marc Polmans.

Du haut de ses 20 titres du Grand Chelem, Rafael Nadal fait sans conteste partie des tous meilleurs tennismen de l’histoire. Bien loin du style de jeu spectaculaire qui a contribué à construire la légende de son grand rival Roger Federer, l’Espagnol affiche un jeu plus direct, fait de puissance de frappe et de longueur de balle, campé derrière sa ligne de fond de court. Une force crainte par ses adversaires, et ce n’est pas Marc Polmans qui dira le contraire. L’Australien a plusieurs fois eu l’opportunité d’être le partenaire d’entraînement du Majorquin sur le circuit.

« C’est massif, puissant, unique »