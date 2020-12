Tennis

Tennis : Les vérités d'Agassi sur sa collaboration avec Djokovic

Publié le 6 décembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Ancien numéro un mondial, André Agassi est revenu sur sa collaboration avec Novak Djokovic. L'Américain avait remplacé Marian Vajda en tant qu'entraîneur du Serbe entre 2017 et 2018.

Eloigné des courts depuis sa retraite sportive en 2006, André Agassi avait fait son grand retour dans le monde du tennis en 2017. Novak Djokovic avait fait appel à l’Américain pour qu’il devienne son entraîneur. Mais cette association n’a pas été fructueuse pour le Serbe. Lors de leur premier grand tournoi ensemble, Roland-Garros, Djokovic s’était incliné sèchement face à Dominic Thiem en quart de finale (7/6 6/3 6/0). Par la suite, le joueur a enchaîné les contre-performances jusqu’à redescendre à la 12ème place mondiale. Cette collaboration entre André Agassi et Novak Djokovic a finalement pris fin en mars 2018.

« Il avait besoin de réfléchir »