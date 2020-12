Tennis

Tennis : L’ancien entraîneur d’Andy Murray annonce la couleur pour 2021 !

Publié le 4 décembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Plombé par les blessures à répétition, Andy Murray peine à retrouver son meilleur niveau. Actuellement apte à jouer, l’Écossais pourrait de nouveau concurrencer les meilleurs si l’on croît son ancien entraîneur.

Ancien numéro un mondial, Andy Murray semble aujourd’hui bien loin de Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal. Tandis que le « Big 3 » a poursuivi sa quête des sommets et des records, l’Écossais, miné par les blessures, bataille pour retrouver son meilleur niveau. Si la saison 2020 s’est avéré compliquée, avec notamment une élimination au premier tour de Roland-Garros par Stan Wawrinka, Murray compte bien revenir en forme l’an prochain, avec les Jeux Olympiques de Tokyo en ligne de mire. Médaillé d’or en 2012 à Londres et 2016 à Rio, l’Écossais aurait une belle carte à jouer sur le circuit, selon son ancien entraîneur Daniel Vallverdu.

« Je pense qu’il sera compétitif contre les meilleurs »