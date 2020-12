Tennis

Tennis : Quand Gaël Monfils compare Dominic Thiem à… Rafael Nadal !

Derrière le « Big Three », dont la suprématie commence à peine à s’effriter, Dominic Thiem fait figure de leader de la jeunesse conquérante. Gaël Monfils ne tarit pas d’éloges pour l’Autrichien, qu’il n’a jamais battu.

Cette année, le podium du classement ATP a accueilli une nouvelle tête. En remportant l’US Open, Dominic Thiem a débloqué son compteur en Grand Chelem, et s’est invité sur la 3e marche du classement mondial, détrônant au passage Roger Federer (5e actuellement). Derrière un « Big Three » qui n’en finit plus de régner, l’Autrichien commence à faire valoir ses arguments sur les courts, tout comme la jeune génération qu’il semble entraîner dans son sillage. Dominic Thiem a indéniablement franchit un cap, et ce n’est visiblement pas Gaël Monfils qui déclarera le contraire.

« C’est du style de Nadal »