Tennis

Tennis : Les habitudes du jeune Dominic Thiem racontées par son père !

Publié le 11 décembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Alors qu'aujourd'hui Dominic Thiem fait partie des tous meilleurs quant à son physique, son père, Wolfgang Thiem, révèle les clés de son endurance hors-norme.

4 heures et 2 minutes de jeu pour écrire la plus belle page de sa carrière. En finale de l'US Open, Dominic Thiem a dû s'accrocher et batailler dur pour remporter son premier Grand Chelem. Mené deux sets à rien, le joueur autrichien était aussi breaké dans la troisième manche avant de retourner pour sa survie dans la cinquième. Au bout du suspense, mais au bout des crampes aussi, le numéro 3 mondial a pris le dessus sur Alexander Zverev. Au-delà de cette rencontre au scénario dingue, Dominator a prouvé sa force physique tout au long de la saison, jouant une grande partie des matches mémorables de l'année : de la finale de l'Open d'Australie contre Novak Djokovic (4h00) à l’enchaînement incroyable face à Hugo Gaston (3h38) puis Diego Schwartzman (5h08) à Roland-Garros.

« Même à un jeune âge, il avait une endurance incroyable »