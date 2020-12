Tennis

Tennis : Cette pépite veut se confronter à Roger Federer !

Publié le 15 décembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Révélation du dernier Roland-Garros, Jannik Sinner s'est incliné avec les honneurs contre Rafael Nadal. Le prodige italien souhaiterait désormais affronter Roger Federer, avant que le Suisse ne prenne sa retraite.

La carrière de Jannik Sinner s'accélère. Élu révélation de l'année en 2019 par l'ATP, le jeune italien a confirmé cette saison avec une progression fascinante. L'an dernier, le Tyrolien remportait le NextGen ATP Finals, l'équivalent du Masters pour les moins de 21 ans. Bien que plus jeune et moins bien classé parmi les qualifiés, le joueur italien domine le tournoi. Son premier succès, avant de remporter son premier titre sur le circuit ATP à Sofia cette saison. 37e mondial à 19 ans, Jannik Sinner bat des records de précocité et est déjà comparé au Big Three . « Honnêtement, je n'y prête pas beaucoup attention. Les records à battre sont très différents, comme les treize titres de Roland-Garros de Rafael Nadal ou les vingt Grand Chelem de Roger Federer » , se détache pourtant le talentueux italien dans un entretien accordé au Corriere della Sera .

« J'aimerais affronter Federer, c'est mon idole et j'ai peur qu'il prenne sa retraite »