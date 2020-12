Tennis

Tennis : Roger Federer reçoit un bel hommage de son ancien entraîneur

Publié le 12 décembre 2020 à 10h35 par La rédaction

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du tennis, Roger Federer s'est démené pour atteindre le niveau qu'il possède aujourd'hui, à 39 ans. Ancien entraîneur du Suisse, Paul Annacone lui a rendu hommage.

Au terme d'une des saisons les plus difficiles de sa carrière, Roger Federer semble désormais prêt à faire son grand retour sur les courts lors de l'Open d'Australie en janvier prochain. Blessé en février dernier, le Suisse a subi une rechute en juin, mettant ainsi un terme à sa saison, et l'empêchant de défendre son record de titre en Grand Chelem, alors que Rafael Nadal l'a égalé en remportant Roland-Garros. A 39 ans, l'ancien numéro 1 mondial n'a toutefois jamais rien lâché, et n'a jamais pensé à prendre sa retraite de cette manière. Une persévérance qui vient souligner la légende qu'est Roger Federer, qui a toujours travaillé avec acharnement pour devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, comme le déclare son ancien coach.

« Il a fait un travail incroyable tout au long de sa vie »