Tennis

Tennis : Roland-Garros, Covid… Rafael Nadal revient sur son titre !

Publié le 13 décembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Vainqueur d’un 13e titre à Roland-Garros cette année, Rafael Nadal est toujours le maître de la terre battue, mais ce titre avait un goût particulier pour lui.

Le 11 octobre dernier, sur le court central de Roland-Garros, Rafael Nadal venait facilement à bout de Novak Djokovic en finale du Grand Chelem parisien (6-0, 6-2, 7-5). L’Espagnol soulevait au passage son 13e titre Porte d’Auteuil, ainsi que son 20e Grand Chelem en carrière, égalant alors le record de Roger Federer. Mais outre ce nouveau succès, une chose aura particulièrement marqué son année 2020. Car, en soulevant son trophée au milieu d’un court Philippe-Chatrier entièrement vide, Nadal avait une grosse pensée pour ceux qui souffrent du Coronavirus.

« La célébration n’a pas été aussi joyeuse qu’après mes autres victoires »