Tennis

Tennis : Gaël Monfils affiche ses ambitions pour 2021 !

Publié le 12 décembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Malgré un bon début de saison Gaël Monfils a sombré petit à petit après la reprise des compétitions en août dernier. Le Français ne désespère toutefois pas et voit grand pour 2021.

Vainqueur successivement des tournois de Montpellier et Rotterdam en février dernier, Gaël Monfils a vécu un début de saison de rêve sur les courts. Toutefois, l'arrêt des compétitions en raison de la pandémie mondiale de Covid-19 a perturbé le Français, qui a vécu une reprise particulièrement difficile, enchaînant 4 défaites en 4 matchs. Le joueur de 34 ans avait alors avoué son épuisement, renonçant même à participer au Masters de Paris-Bercy : « Le confinement m’a éteint, je suis revenu sans confiance, ça m’a fait beaucoup de mal, je n’ai pas réussi à bien m’adapter, à faire les bons choix sur mon retour. Donc, je préfère mettre un terme à ma saison, je ne ferais pas Bercy. Je veux rattaquer 2021 à bloc ». Gaël Monfils s'est ainsi reposé afin de mieux aborder la saison 2021, pour laquelle il affiche de grandes ambitions.

« Je veux revenir dans le Top 10 et afficher un bon niveau comme en début de saison 2020 »