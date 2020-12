Tennis

Tennis : Le bel hommage de Rafael Nadal à son équipe !

Publié le 8 décembre 2020 à 19h35 par La rédaction

À 34 ans, la carrière de Rafael Nadal est un exemple de longévité et de succès. L’Espagnol a tenu à souligner l’importance de son entourage, notamment de son équipe tout au long de ses exploits.

À 34 ans, et alors que bon nombre d’observateurs l’annonçaient sur le déclin, Rafael Nadal a mis tout le monde d’accord en empochant son 20e titre en Grand Chelem, le 13e à Roland-Garros. L’Espagnol a surmonté plusieurs blessures et demeure aujourd’hui l’un des tout meilleurs du circuit, à l’instar de ses plus grands rivaux Novak Djokovic et Roger Federer. Une longévité impressionnante qui devrait permettre au taureau de Manacor d’accroître un peu plus son palmarès d’ici sa retraite, et qui selon ses dires, est due à son entourage.

« Vous jouez avec votre équipe »