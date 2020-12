Tennis

Tennis : Et si la carrière de Roger Federer était terminée ?

Publié le 14 décembre 2020 à 9h35 par La rédaction

Alors que le retour de Roger Federer est plus qu'attendu pour le prochain Open d'Australie, le joueur suisse a lancé une bombe aux Swiss Sport Awards. Le numéro 5 mondial n'est pas certain de retrouver les chemins des courts.

Il a toujours laissé planer le doute. Sur chaque frappe, Roger Federer est un joueur difficile à anticiper, capable de placer la balle à n'importe quel endroit du court. Désormais, le numéro 5 mondial crée également l'incertitude dans ses sorties médiatiques. Ecarté des terrains depuis le dernier Open d'Australie, en janvier, la légende suisse paie ses récentes blessures. Le poids de l'âge. A déjà 39 ans, Roger Federer conserve des objectifs élevés, avec l'espoir de remporter les Jeux Olympiques, rare compétition à lui échapper encore et encore. Mais la fin de carrière se rapproche indéniablement. 102 titres sur le circuit ATP, 310 semaines passées en tête de la hiérarchie mondiale et le record de Grand Chelem avec 20 sacres, Roger Federer trouve une place unique dans l'histoire de la petite balle jaune. Parmi les meilleurs sportifs de l'histoire, le Bâlois a été élu plus grand athlète suisse des 70 dernières années.

« Si ma carrière devait s'arrêter là... »