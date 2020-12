Tennis

Tennis : Roger Federer s’inquiète pour son retour !

Publié le 13 décembre 2020 à 22h35 par La rédaction

À 39 ans, Roger Federer prépare son retour sur les courts pour l’Open d’Australie. Alors que la date du tournoi n’est pas encore fixée, le Suisse a déclaré jouer contre le temps.

Tandis que ses grands rivaux Rafael Nadal et Novak Djokovic ont profité de 2020 pour engraisser leur palmarès, lui a préservé sa santé. Roger Federer a choisi de faire l’impasse sur la saison pour résoudre ses problèmes physiques, mais compte bien revenir aux affaires au plus vite ! À 39 ans, le comeback du Suisse interroge, notamment sur sa capacité à lutter de nouveau au plus haut niveau. Et si certains, comme le Majorquin, s’impatientent pour son retour, le principal intéressé semble exprimer quelques doutes sur son état de forme.

« Je ne suis pas à 100% »