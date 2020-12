Tennis

Tennis : La grosse révélation du clan Federer !

Publié le 16 décembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Dans le débat du GOAT, Roger Federer est en pleine course acharnée contre Novak Djokovic et Rafael Nadal. Au-delà du palmarès, le talent du Suisse pourrait lui donner l'avantage, mais Ivan Ljubicic, son entraîneur, tient à associer le talent au travail.

Dans le sport, le talent est souvent opposé au travail. Une dualité marquée encore plus par de grandes rivalités : Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo au football, Roger Federer contre Rafael Nadal au tennis. Les meilleurs de leur génération, souvent aussi considérés comme les meilleurs de l'histoire de leur sport. Du côté de la petite balle jaune, les qualités innées du Maestro sont souvent vantés, quand le taureau de Manacor se distingue par son physique et sa combativité. Depuis leur première confrontation en 2004, Novak Djokovic a rejoint les deux hommes au sommet. Le Big Three domine complètement le circuit ATP. Les trois géants se partagent tous les records, et alors que leurs palmarès ne cessent d'évoluer la question du GOAT semble sans réponse.

« Comme si la facilité était venue sans effort »