Tennis

Tennis : Novak Djokovic encensé pour un geste fort !

Publié le 17 décembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Alors que les joueurs de tennis se préparent à reprendre la saison en janvier, Novak Djokovic s’est particulièrement fait remarquer en aidant les autres joueurs de son pays.

Novak Djokovic est un des grands hommes du tennis et tout le monde le sait. Le Serbe a encore été auteur d’une saison aboutie en 2020. Même s’il n’a pas réussi à remporter Roland-Garros ni le Masters Final de Londres, Novak Djokovic a de nouveau triomphé à l’Open d’Australie, établissant un nouveau record avec 8 titres en Australie. Si les dates du premier tournoi du Grand Chelem de la saison viennent d’être officialisées (du 8 au 21 février 2021), Novak Djokovic travaille déjà pour y être à nouveau performant. Il aide aussi les joueurs serbes à être au top. De quoi recevoir des compliments.

« Novak fait tout pour aider les autres »