Tennis : L’hommage de Rafael Nadal à son oncle Toni !

Publié le 21 décembre 2020 à 9h35 par La rédaction

Si la carrière de Rafael Nadal est aujourd’hui couronnée de succès, c’est en partie grâce à son oncle et ancien entraîneur, Toni Nadal. Le Majorquin a rendu un vibrant hommage à son ainé.

À 34 ans, Rafael Nadal tentera d’écrire encore un peu plus sa légende en 2021. Le taureau de Manacor est d’ores et déjà considéré comme un des plus grands sportifs de l’histoire, fort de ses 20 titres du Grand Chelem dont 13 à Roland-Garros, un record absolu. Une carrière riche, dans laquelle le Majorquin aura tout surmonté pour faire preuve d’une longévité impressionnante, et où son entourage a joué un rôle primordial. S’il a désormais choisi depuis 3 ans de s’attacher les services de Carlos Moyà, Rafael Nadal a très longtemps été entraîné par son oncle, Toni Nadal.

« Sans lui, je n’aurais pas joué au tennis »