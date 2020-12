Tennis

Tennis : Roger Federer se livre sur sa relation avec Rafael Nadal !

Publié le 20 décembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Rivaux sur les courts, Rafael Nadal et Roger Federer s’entendent à merveille en coulisses. Pendant le long arrêt de cette saison 2020 provoqué par la pandémie, le Suisse était semble-t-il très souvent en contact avec l’Espagnol.

Si la saison 2020 a permis à Rafael Nadal et Novak Djokovic de remporter de nouveaux titres, Roger Federer a préféré faire l’impasse. L’occasion pour le Suisse de se faire opérer d’un genou, avec pour objectif de refaire surface en 2021 pour l’Open d’Australie. À 39 ans et alors que son physique lui joue des tours de plus en plus fréquemment, le Suisse tentera de remporter un 21e titre en Grand Chelem, afin de reprendre de l’avance sur son rival espagnol qui en compte autant que lui. S’ils se tirent mutuellement vers le haut, les deux champions semblent avoir du mal à se lâcher, même lorsque le tennis est mis entre parenthèse, comme l’a révélé Roger Federer dans des propos rapportés par We Love Tennis .

« Nous avons réalisé que nos amis nous manquaient »