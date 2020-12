Tennis

Tennis : Rafael Nadal connaît son programme pour l'Open d'Australie !

Publié le 19 décembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Face à la pandémie, l'Open d'Australie a pris de nouvelles mesures pour l'organisation du tournoi. Les déplacements seront limités et les joueurs ne pourront se préparer qu'avec des partenaires fixes. Les trois collègues de Rafael Nadal ont été révélés.

En 2020, l'Open d'Australie a échappé à la pandémie. La prochaine édition n'aura pas cette chance. Après l'annulation de Wimbledon et les bulles de l'US Open et de Roland-Garros, le tournoi de Melbourne s'est également adapté. Les dates ont été modifiées puisque le Grand Chelem australien se déroulera du 8 au 21 février, tandis que les qualifications auront lieu, pour la première fois de l'histoire, à Doha. Après deux semaines de quarantaine, les joueurs aussi seront directement impactés avec une limitation des déplacements et de l'entourage. Les semaines de préparation seront ainsi restreintes : une première semaine en binôme avec un seul entraîneur par joueur, avant que deux groupes ne se rejoignent.

Nadal d'abord avec Sinner, Wawrinka et Schwartzman ensuite