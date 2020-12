Tennis

Tennis : Cette nouvelle sortie surprenante de Benoît Paire !

Publié le 19 décembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Réputé pour son franc-parler, sur comme en dehors des courts, Benoît Paire offre souvent des déclarations controversées. Dans une interview, l’Avignonnais s’est attaqué à la langue de bois qui règne sur le circuit entre les joueurs.

Quand Benoît Paire pense quelque chose, il ne le garde pas pour lui ! Le Français, indissociable de ses célèbres coups de sang, exaspère autant qu’il suscite l’admiration. Cette saison, le 28e joueur mondial a vécu une saison compliquée, lors de laquelle il aura été touché par le Covid, sans jamais cacher son ras-le-bol face aux conditions. Récemment, l’Avignonnais s’est également illustré en exprimant sa rancœur quant à la perspective de voir une bulle sanitaire mise en place pour l’Open d’Australie, qui se déroulera bien du 8 au 21 février prochain. Et dans des propos rapportés par WeLoveTennis , c’est désormais à l’absence d’honnêteté sur le circuit ATP que Benoît Paire s’est attaqué.

« Les joueurs se retiennent »