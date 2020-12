Tennis

Tennis : Cette sortie qui jette un froid sur le retour de Federer !

Publié le 18 décembre 2020 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 18 décembre 2020 à 19h36

Absent des courts depuis bientôt un an, Roger Federer travaille d’arrache-pied pour signer son grand retour à l’Open d’Australie. Si sa forme physique met en péril son objectif, le Suisse pourrait faire l’impasse pour d’autres motifs aux yeux de Marc Rosset.

À 39 ans, Roger Federer se bat contre lui-même pour poursuivre sa carrière. À l’inverse de Novak Djokovic et Rafael Nadal qui ont encore une fois prouvé cette année qu’ils dominaient le circuit, le Suisse a profité de l’arrêt de la saison pour se faire opérer. Si son retour était prévu pour l’Open d’Australie, ses dernières sorties, notamment sur sa forme physique, ont laissé entendre que sa participation au premier Grand Chelem de la saison était loin d’être acquise. D’autant plus si l’on en croit les paroles de Marc Rosset, selon lequel Roger Federer aurait d’autres raisons de faire l’impasse sur le tournoi majeur.

« À 39 ans, il a peut-être autre chose à faire »