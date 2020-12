Tennis

Tennis : Federer annonce clairement la couleur pour les Jeux Olympiques !

Publié le 12 décembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Après une saison 2020 particulièrement difficile, Roger Federer s'apprête à faire son grand retour la saison prochaine, et espère pouvoir disputer les Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain.

Après avoir débuté la saison de la meilleure des manières avec une demi-finale lors de l'Open d'Australie, Roger Federer a subi une grave blessure quelques semaines plus tard, avant de rechuter en juin, lorsqu'il s'entraînait pour de revenir sur les courts lors de la reprise des tournois en août. Une blessure qui a forcé le Suisse de 39 ans à mettre un terme à sa saison prématurément, mais pas à sa carrière, comme il l'avait déclaré en octobre dernier : « Je réfléchis depuis environ cinq ans. Mais, tant que je m'amuse et que c'est bon pour nous tous, je continuerai » . L'ancien numéro 1 mondial a plusieurs objectifs pour la saison 2021, alors qu'il devrait faire son retour lors de l'Open d'Australie, et ne cache pas son désir de disputer les Jeux Olympiques, qui sera probablement sa dernière édition avant sa retraite.

« J'espère vraiment être à Tokyo pour ça »