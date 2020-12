Tennis

Tennis : La grosse révélation de Rafael Nadal sur son avenir !

Publié le 20 décembre 2020 à 10h35 par La rédaction

À 34 ans, Rafael Nadal est toujours au top du tennis mondial. Même si la fin de sa carrière se rapproche, le Majorquin ne préfère pas y penser.

À l’aube d’une nouvelle saison et alors que les restrictions sanitaires pour l’Open d’Australie sont maintenant connues, Rafael Nadal est de nouveau prêt imposer sa loi sur les courts. Le temps ne semble pas avoir d’emprise sur le Taureau de Manacor. Rafael Nadal continue d’avoir les mêmes objectifs et nul doute qu’il cherchera à obtenir une 14e couronne à Roland-Garros, cette année. Pourtant, le co-recordman du nombre de Grands Chelems (20 avec Roger Federer) sait que sa carrière est déjà bien avancée.

« Peut-être que j’ai déjà atteint ma limite »