Tennis : Ces confidences de Federer sur sa vie de famille !

Publié le 21 décembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Absent des courts la majeure partie de l’année 2020, Roger Federer bataille pour revenir à la compétition en février. Le Suisse a pu profiter de sa longue pause pour s’offrir une parenthèse dorée avec sa famille.

Tandis que ses grand rivaux Rafael Nadal et Novak Djokovic poursuivaient leur razzia sur le circuit ATP, Roger Federer a décidé de faire l’impasse 2020. Le « Maestro » a profité de l’arrêt de la saison pour se faire opérer une nouvelle fois, avec l’Open d’Australie 2021 en ligne de mire. Mais l’échéance approche et le mystère plane toujours sur sa capacité à revenir à temps, alors que les dates du tournoi ont été fixée à début février. S’il est notamment resté en contact avec Rafael Nadal lors de la pandémie, le Suisse a dévoilé dans des propos rapportés par We Love Tennis que cela avait été l’occasion de mener une vie de famille normale, pour son plus grand bonheur.

« C’était agréable de vivre en famille »