Tennis

Tennis : Roger Federer encensé pour son niveau à Roland-Garros !

Publié le 23 décembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Depuis 20 ans, Roger Federer impose sa loi sur le tennis mondial. Même s’il a tout remporté, sa seule victoire à Roland-Garros en 2009 reste un moment à part.

Il aura été le premier à stopper l’hégémonie de Rafael Nadal à Roland-Garros. En 2009 et alors que l’Espagnol régnait sur la terre battue parisienne depuis 4 ans, Roger Federer a réussi l’exploit de remporter le seul tournoi du Grand Chelem qui manquait encore à son palmarès. Pour cela, il aura vu le roi Rafael Nadal être battu pour la première fois de sa carrière en huitièmes de finale à Roland-Garros par le Suédois, Robin Söderling. Roger Federer n’avait pas manqué cette occasion et avait battu Söderling en finale pour s’adjuger le titre Porte d’Auteuil. Pour le Suédois, le niveau de Federer à cette époque était incroyable.

« Roger a toujours été l’adversaire le plus difficile à affronter »