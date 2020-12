Tennis

Tennis : L'annonce forte de Roger Federer sur son grand retour !

Publié le 22 décembre 2020 à 20h35 par A.D.

Désigné comme le joueur préféré des fans, Roger Federer a profité de l'occasion pour évoquer son grand retour.

Contraint de subir une intervention au genou, Roger Federer a annoncé qu'il mettait un terme à sa saison au mois de juin. En pleine convalescence, le maitre à jouer suisse a reçu le prix de joueur préféré des fans pour la 18ème fois consécutive. Alors qu'il a tenu à remercier ses fans sur les réseaux sociaux, Roger Federer a profité de sa sortie pour aborder son grand retour.

«Je m’entraîne aussi dur que possible et j’espère pouvoir jouer devant vous très bientôt»

« Hey, c’est Roger. J’espère que tout le monde va bien dans cette année difficile. Je voulais juste vous remercier tous pour ce prix du joueur préféré des fans que j’ai remporté cette année encore. Merci à l'ATP, à tous les fans de tennis qui votent pour moi, croient en moi et veulent me revoir en tournée. Je m’entraîne aussi dur que possible et j’espère pouvoir jouer devant vous tous très très bientôt et bonnes fêtes à tout le monde. Bonne année et espérons que tout s’améliorera l’année prochaine. J’ai hâte de vous revoir tous très bientôt. Alors faites attention, et encore une fois merci, merci beaucoup, à bientôt » , a confié Roger Federer dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de l'ATP.