Tennis

Tennis : Dimitrov évoque un magnifique souvenir avec Roger Federer !

Publié le 22 décembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Longtemps annoncé comme le successeur de Roger Federer, Grigor Dimitrov n'a jamais remporté de Grand Chelem. En revenant sur sa carrière, le joueur bulgare a désigné sa victoire contre le Bâlois comme son plus beau moment tennistique.

Revers à une main, impression de facilité et potentiel incroyable. A son arrivée sur le circuit, Grigor Dimitrov présentait tellement de similitudes avec Roger Federer qu'il a rapidement été surnommé « Baby Federer » . Une comparaison qui pèse lourd. Si lourd que le joueur bulgare en a longtemps souffert. A 29 ans, le natif de Haskovo n'a peut-être pas eu la carrière annoncée, mais il a tout de même obtenu de beaux résultats avec un sacre en Masters 1000 (Cincinnati 2017) et surtout une victoire surprise lors de sa seule participation aux ATP Finals en 2017. Troisième mondial à son meilleur classement, Grigor Dimitrov a eu l'opportunité d'affronter son pendant à huit reprises sur le circuit ATP.

« Tout était incroyable, le match en lui-même, mais aussi la valeur symbolique »