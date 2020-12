Tennis

Tennis : Le message fort de Rafael Nadal !

Publié le 22 décembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Lundi soir, Rafael Nadal a reçu pour la quatrième fois le prix « Stefan Edberg Sportsmanship », un trophée qui récompense le fair-play. Élu par ses pairs, le Majorquin s'est prononcé sur la bonne image qu’il souhaitait laisser après sa retraite.

Depuis ses débuts en 2002, Rafael Nadal parcourt le monde en empilant les trophées sur le circuit ATP. Fort de 20 titres en Grand Chelem, dont 13 à Roland-Garros, le taureau de Manacor n’a plus rien à prouver à personne, tout comme ses meilleurs rivaux Roger Federer et Novak Djokovic. Ce lundi, c’est un trophée inhabituel que l’Espagnol a obtenu, le « Stefan Edberg Sportmanship » celui qui récompense le joueur avec le meilleur état d’esprit. Un prix honorifique qui témoigne du regard des autres tennismen du circuit sur Rafael Nadal, dont le comportement exemplaire semble reconnu de tous.

« Ce trophée signifie beaucoup »