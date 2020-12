Tennis

Tennis : Djokovic, Nadal... Cette énorme prédiction sur la prochaine saison !

Publié le 22 décembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Rafael Nadal et Novak Djokovic dominent le circuit ATP depuis plusieurs années. Mais pour Juan Carlos Ferrero, ancien numéro 1 mondial, la tâche sera plus compliquée la saison prochaine et les favoris seront plus nombreux.

Neuf sur dix. C'est une très bonne note. Mais, ce sont aussi et surtout les Grand Chelem remportés par Novak Djokovic et Rafael Nadal depuis Roland-Garros 2018. Seul Dominic Thiem a interrompu cette incroyable série lors du dernier US Open. Si le titre de l'Autrichien est amplement mérité, il est important de rappeler que le taureau de Manacor ne prenait pas part au tournoi et que le numéro 1 mondial a été disqualifié après un mauvais geste contre Pablo Carreno Busta. Cette énorme domination retarde l'arrivée de la Next Gen au premier plan, même si la prochaine saison pourrait finalement être un véritable choc des générations. Roger Federer devrait être de retour après une année quasiment blanche, quand Daniil Medvedev et Dominic Thiem apparaissent capable, plus que jamais, de rivaliser avec le Big Three .

« En 2021, il y aura plus de favoris pour gagner les grands tournois »