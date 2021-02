Tennis

Tennis : Thiem ironise sur l'absence de Federer à l'Open d'Australie !

Publié le 6 février 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors qu'il ne fera pas son retour à l'Open d'Australie, Roger Federer fait des heureux. Plaisantant sur le sujet, Dominic Thiem s'est réjoui de l'absence d'un « gros adversaire », dont il compte profiter.

Absent des courts depuis de très longs mois à cause d'une grave blessure au niveau du genou dont il a eu du mal à se remettre, Roger Federer fera bientôt son grand retour. Après avoir mis un terme à sa saison 2020 et être passé sur la table d'opération, le Suisse a préféré faire l'impasse sur l'Open d'Australie afin de ne prendre aucun risque de rechute. Une aubaine pour Dominic Thiem, qui a récemment affiché ses ambitions pour la saison 2021 et qui a préféré rire de l'absence de Roger Federer, dont il compte profiter pour espérer aller le plus loin possible dans ce premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

« Ça fait un très gros adversaire de moins, tout le monde devrait apprécier »