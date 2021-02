Tennis

Tennis : Ce grand espoir rend un bel hommage à Rafael Nadal !

Publié le 6 février 2021 à 12h35 par La rédaction

Alors que les membres du Big 3 sont inexorablement plus proches de la retraite que de l'entame de leur carrière, la nouvelle génération continue d'apprendre avec eux. C'est le cas pour Jannik Sinner, qui a eu l'opportunité de s'entraîner avec Rafael Nadal.

Même s'ils ne semblent pas près de mettre un terme à leur carrière respective, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ne sont plus qu'à quelques saisons de devoir passer le flambeau. Aucunement inquiets par la qualité de la nouvelle génération qui viendra succéder au Big 3, les trois cadors du tennis mondial profitent de leur présence sur les courts pour transmettre ce qu'ils ont engrangé au cours de leur carrière et ce, pour le plus grand bonheur des plus jeunes, à l'instar de Jannik Sinner. Après être venu à bout de Karen Khachanov en demi‐finale du Great Ocean Road Open sur le score de 7–6(4), 4–6, 7–6(4), le jeune Italien a été interrogé et a évoqué l'importance de Rafael Nadal dans sa préparation.

« C’est un gars très humble, merci à lui »