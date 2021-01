Tennis

Tennis : L'annonce forte de Novak Djokovic avant l'ATP Cup

Publié le 31 janvier 2021 à 12h35 par A.D.

Avant de se projeter vers l'Open d'Australie, Novak Djokovic a d'abord une mission à remplir avec la Serbie. Sur le point de disputer l'ATP Cup, l'ogre serbe a envoyer un message fort.

A quelques jours du début de l'Open d'Australie se déroule l'ATP Cup. Un rendez-vous que Rafael Nadal ne pouvait pas manquer. « Nous sommes une bonne équipe avec de grands joueurs. Nous avons une palette d’options différentes et je sais que tout le monde est prêt à jouer à un haut‐niveau. Maintenant il faut attendre le choix du capitaine et comment les circonstances évolueront au cours des prochains jours . C’était très agréable de jouer devant du public et de ressentir un peu cette réalité à laquelle nous étions habitués. Enfin, on parle de tennis, c’est réconfortant. Bien sur, nous sommes toujours dans une situation particulière, mais nous ferons tout pour que cette édition de l’ATP Cup soit un succès » , s'est enflammé l'Espagnol. Tout comme Rafael Nadal, Novak Djokovic disputera l'ATP Cup, mais pour sa part, il défendra les couleurs de la Serbie. Lors du media day de la compétition, le numéro 1 mondial s'est réjoui de pouvoir jouer devant un public.

«Ce qui m’importe aujourd’hui c’est de pouvoir partager mes émotions avec les fans»