Tennis

Tennis : Rafael Nadal annonce la couleur avant l'ATP Cup

Publié le 31 janvier 2021 à 10h35 par A.D.

Avant d'entrer en lice à l'Open d'Australie, Rafael Nadal disputera l'ATP Cup avec l'Espagne. Prêt à en découdre dans cette compétition, le Majorquin a fait passer un message fort.

Avant d'aborder l'Open d'Australie, Rafael Nadal sera de la partie à l'ATP Cup avec l'Espagne. Présent au média day de la compétition, le Majorquin s'est prononcé sur les chances de son équipe. Et à en croire Rafael Nadal, l'Espagne, qui dispose d'un large panel de joueurs, peut frapper très fort à l'ATP Cup.

«Nous sommes une bonne équipe avec de grands joueurs»