Tennis

Tennis : L'étonnante sortie de Nick Kyrgios !

Publié le 30 janvier 2021 à 16h35 par La rédaction

Réputé pour ses sorties médiatiques franches et surprenantes, Nick Kyrgios n'a pas dérogé à la règle en avouant qu'il a eu du mal à se remettre au tennis après le confinement.

À quelques jours du début de l’Open d’Australie, les joueurs tentent de retrouver quelques sensations en participant à des exhibitions. C'est notamment le cas pour Nick Kyrgios qui a récemment tapé quelques balles avec Jordan Thompson afin d'être prêt pour son premier match de l’année face au Français Alexandre Muller dans le cadre du Murray River Open. Pour l'occasion, le joueur de 25 ans s'est confié sur ces derniers mois et sur les difficultés qu'il a eu à se remettre au tennis. Pour rappel, il y a quelques temps, Kyrgios avait déjà déclaré que le tennis était « un sport de merde » et qu'il ne vivait et ne respirait pas pour le tennis. Là-encore, sa dernière déclaration a de quoi surprendre.

«Je voulais m’éloigner complètement des terrains et ça a été difficile de revenir»