Tennis

Tennis : Rafael Nadal se livre sur son grand retour !

Publié le 29 janvier 2021 à 15h35 par La rédaction

Après Novak Djokovic, c'est au tour de Rafael Nadal de livrer ses premières impressions après avoir disputé (et remporté) sa première rencontre d'exhibition.

« C’est assez incroyable de revivre des sensations comme celles‐ci. On n’a pas joué devant une foule de cette dimension depuis un an ! » Novak Djokovic, qui n'a finalement pas pu résister à l'envie de jouer, qui plus est devant du public, et s'en est réjoui. Tout comme le Serbe, Rafael Nadal a tenu à féliciter le travail accompli par les organisateurs en Australie afin de permettre aux joueurs et aux joueuses de jouer dans des conditions presque normales, à l'aube de l'Open d'Australie. Car, avant de faire leurs débuts dans ce tout premier tournoi du Grand Chelem de la saison, certains joueurs prennent part à des tournois d'exhibitions. C'est notamment le cas de l'Espagnol qui a affronté Dominic Thiem. Une rencontre qui s'est révélée être une véritable partie de plaisir pour Rafael Nadal, qui ne s'en est pas caché.

« Ça a été un vrai plaisir d’être sur ce court. Jouer devant les fans reste un vrai privilège ! »