Tennis

Tennis : La déclaration forte de Djokovic sur son retour au jeu !

Publié le 29 janvier 2021 à 11h35 par La rédaction

Avant le début de l'Open d'Australie, Novak Djokovic n'a pas pu refuser de prendre part à une courte exhibition devant du public. Une sensation incroyable selon lui.

Avant de faire leurs débuts à l'Open d'Australie, les joueurs ont été placés en quarantaine. La date fatidique approchant, les quarantaines ont été levées et des exhibitions entre certains joueurs sont organisées. Alors qu'il devait prendre part à un tournoi à Adelaïde à seulement dix jour du début du tournoi du Grand Chelem, Novak Djokovic a, dans un premier temps, refusé de se présenter face à Jannik Sinner à cause d'une blessure à la main. Remplacé par Filip Krajinovic, Novak Djokovic n'a finalement pas pu résister à l'envie de jouer, qui plus est devant du public. Affaibli par des ampoules qui le gênent, le Serbe n'a cependant disputé qu'un seul set face à Jannik Sinner. Suffisant pour se rendre compte à quel point jouer devant du public est une sensation folle pour un sportif.

« C’est assez incroyable de revivre des sensations comme celles‐ci. On n’a pas joué devant une foule de cette dimension depuis un an ! »