Tennis

Tennis : Open d'Australie, quarantaine... La grosse annonce de Novak Djokovic !

Publié le 25 janvier 2021 à 9h35 par A.D.

Avant de faire leurs débuts à l'Open d'Australie dans quinze jours, les joueurs doivent observer une quarantaine. Placé dans la bulle VIP à Adelaïde, Novak Djokovic a reconnu qu'il n'avait jamais vécu une telle expérience.

Alors que l'Open d'Australie débutera officiellement dans quinze jours, les participants sont déjà sur place pour observer une quarantaine. En tant que numéro un mondial, Novak Djokovic peut séjourner dans la bulle VIP à Adélaïde. Dans des propos rapportés par We Love Tennis , l'ogre serbe s'est livré sur sa quarantaine et a fait savoir qu'il était très heureux de revenir en Australie.

«Je n’ai jamais vécu quelque chose comme ça avant, mais...»