Tennis : Après Nadal, Schwartzman lance un gros avertissement à Djokovic et Federer !

Publié le 22 janvier 2021 à 21h35 par B.C.

Après avoir défait Rafael Nadal lors du Tournoi de Rome en septembre dernier, Diego Schwartzman espère réaliser le même exploit à l’avenir face à Roger Federer et Novak Djokovic.

A Rome, Diego Schwartzman avait créé la surprise le 19 septembre dernier en battant Rafael Nadal en quart de finale. Une victoire importante qui a permis à l’Argentin de franchir un cap, même si Novak Djokovic mettra fin à son rêve en finale. « Contre Rafael (Nadal) j’ai réalisé le meilleur match de ma carrière, j’avais déjà eu un sentiment très similaire quelques années auparavant à Roland-Garros, mais je n’avais jamais pu battre aucun membre du Big 3. Je suis arrivé à Rome avec peu de confiance, je perdais des matchs, je me sentais même assez mal. Me voir si compétitif contre lui et le battre a été décisif sur la façon dont j’évalue mon potentiel », confiait Schwartzman en décembre dernier. Et désormais, l’Argentin espère réaliser un exploit similaire face aux autres membres du Big 3.

« Mon objectif est de battre Federer et Djokovic »