Tennis

Tennis : L'énorme confidence de Schwartzman sur sa victoire contre Nadal

Publié le 25 décembre 2020 à 19h35 par A.D.

En quart de final du tournoi de Rome, Diego Schwartzman a créé la surprise en venant à bout de Rafael Nadal. Comme l'a révélé l'Argentin, cette victoire a totalement changé sa vision sur son potentiel.

Opposé à Rafael Nadal en quart de finale à Rome, Diego Schwartzman s'est imposé contre toute attente. Une victoire qui a lui a permis de jouer le dernier carré du tournoi italien, mais également d'entrer dans une toute nouvelle dimension. En effet, comme l'a reconnu l'Argentin, son succès face à Rafael Nadal lui a permis d'engranger un maximum de confiance et de se rendre compte qu'il pouvait vraiment titiller les meilleurs joueurs du monde, et plus particulièrement le Big 3, composé du Majorquin, de Roger Federer et de Novak Djokovic.

«Me voir si compétitif contre Nadal et le battre a été décisif sur la façon dont j’évalue mon potentiel»