Tennis

Tennis : Le titre le plus compliqué à Roland Garros ? La réponse de Rafael Nadal !

Publié le 24 décembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Depuis 2005, Rafael Nadal a remporté Roland-Garros à 13 reprises, un record absolu. Mais lequel de ses succès a été le plus dur à conquérir ?

Rafael Nadal est le maître de la terre battue. Il y affiche des statistiques impressionnantes. En 102 matchs à Roland-Garros, le Majorquin compte 100 succès et seulement 2 revers, contre Robin Söderling en 2009 et contre Novak Djokovic en 2015. Fort de ses 13 victoires obtenues en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 et 2020, Rafael Nadal est maintenant le co-détenteur du nombre le titres du Grand-Chelem, avec Roger Federer (20). Parmi toutes ses succès, l’Espagnol a désigné le plus difficile à aller chercher.

« Le plus compliqué ? Je dirais 2011 et surtout 2020 »