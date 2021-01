Tennis

Tennis : Critiqué, Novak Djokovic reçoit un soutien de taille !

Publié le 22 janvier 2021 à 15h35 par La rédaction

Sous le feu des critiques après avoir transmis une liste de propositions à la Fédération australienne, Novak Djokovic a reçu le soutien de son ancien entraîneur Boris Becker.

Alors que l’Open d’Australie aura lieu dans quelques jours, de nombreux joueurs sont confinés dans leur chambre d’hôtel car considérés comme cas contacts. Afin d’améliorer la situation des tennismen, Novak Djokovic a transmis une liste de propositions à la Fédération australienne afin, selon lui, d’améliorer le quotidien de ces joueurs. Une initiative qui lui a valu les railleries et les insultes de certains à l’instar de Nick Kyrgios qui n’a pas hésité à le traiter de « crétin ». Ce mercredi, Novak Djokovic a publié un long texte sur son compte Twitter afin de clarifier sa position : « Mes bonnes intentions envers mes collègues joueurs à Melbourne ont été mal interprétées et considérées comme égoïstes, ingrates. La réalité ne peut pas être plus éloignée de cela. C'est difficile pour moi d'être un simple spectateur en sachant l'importance que la moindre aide et le moindre geste ont eu pour moi quand je ne représentais rien. C'est pourquoi j'utilise ma position privilégiée pour aider de mon mieux quand je peux être utile ».

« Les points que Djokovic a notés étaient absolument justes et légitimes »