Tennis

Tennis : Novak Djokovic se fait dézinguer… par Conor McGregor !

Publié le 21 janvier 2021 à 20h35 par B.C.

Alors que certains joueurs pestent contre les contraintes liées à l’Open d’Australie cette année, à l’instar de Novak Djokovic, la tête d’affiche de l’UFC Conor McGregor a critiqué ces comportements.

Sé déroulant du 8 au 21 février, l’Open d’Australie est source de tensions dans le circuit. Novak Djokovic est notamment sorti du silence en tant que patron de l’association des joueurs pour demander un assouplissement de la quatorzaine imposée par l’organisation australienne en raison de l’épidémie du Covid-19. Djokovic n’a pas obtenu satisfaction, mais sa démarche fait beaucoup parler. Alors que Nick Kyrgios a taclé le Serbe sur Twitter , voilà que Conor McGregor s’en mêle ! La star de l’UFC, qui remontera dans l’octogone le 24 janvier face à Dustin Poirier, a critiqué le comportement de certains joueurs, à l'instar de Djokovic.

« J'invite les joueurs de tennis à se ressaisir »