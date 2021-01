Tennis

Tennis : Nick Kyrgios dézingue totalement Novak Djokovic !

Publié le 20 janvier 2021 à 17h35 par T.M.

Ces derniers mois, cela avait chauffé entre Nick Kyrgios et Novak Djokovic. Et cela ne s’est pas calmé puisque l’Australien s’en est à nouveau pris au numéro 1 mondial.

Fantasque sur les courts, Nick Kyrgios l’est également en dehors. En effet, le joueur australien est habitué aux sorties acerbes et ne garde pas vraiment sa langue dans sa poche. Ces derniers mois, il a d’ailleurs multiplié les tacles contre différents joueurs. Dans son collimateur, Kyrgios avait notamment eu Novak Djokovic. Et entre les deux joueurs, la tension est toujours palpable. Il y a quelques jours, Nick Kyrgios avait notamment lâché : « Djokovic est stupide », en réponse aux demandes du Serbe d’alléger les restrictions sanitaires pour les joueurs à l’Open d’Australie.

« Il ne sera jamais le plus grand »